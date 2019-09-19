مسلحين يفتحون النار على سيارة شرطة النجدة وإصابة تجار مخدرات ببنغازي الهجوم نفذه الخارجين عن القانون بالقرب من مركز بنغازي الطبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

تعرضت إحدى دوريات قسم شرطة النجدة بمديرية أمن بنغازي، أمس الأربعاء، إلى هجوم مسلح أصيب على إثره أحد تجار المخدرات الذي كان بداخلها بجروح.

مكتب الإعلام الأمني بقسم شرطة النجدة، أوضح أن السيارة الخاصة بنقل السجناء تعرضت للرماية بوابل من الرصاص جراء هجوم مسلح من قبل الخارجين عن القانون أثناء قيام الدورية بنقل أحد السجناء من تجار المخدرات إلى مركز شرطة العروبة.

وأشار مكتب الإعلام الأمني، أن الهجوم الذي نفذه الخارجين عن القانون بالقرب من مركز بنغازي الطبي، كان محاولة فاشلة لتهريب تاجر المخدرات الذي أصيب بجروح أثناء ذلك الهجوم.