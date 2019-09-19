مدرب تونسي يقود ليبيا في بطولة أفريقيا لكرة اليد

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مدرب منتخب تونس للشباب في كرة اليد محمد الصغير أنه سيشرف على منتخب ليبيا الاول للعبة .

وقال الصغير في تصريحات صحفية :”التعاقد سيكون لمدة 5 أشهر من أجل قيادة منتخب ليبيا في بطولة أفريقيا للأمم 2020 التي ستحتضنها تونس في يناير المقبل”.

وأضاف :”سابدأ العمل بشكل رسمي بداية أكتوبر المقبل وأتمنى أن أكون عند الثقة التي وضعها فيّ الاتحاد الليبي لكرة اليد، وأقود المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المسابقة الأفريقية المهمة”.

ويعتبر الصغير من أبرز المدربين التونسيين في لعبة كرة اليد، وسبق وأن قاد منتخب تونس للشباب للتتويج ببطولة أفريقيا، كما تحصل منتخب تونس للشباب تحت إشرافه على المركز السابع في مونديال أسبانيا 2019.