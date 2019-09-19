ماتّاريلا : مؤتمر برلين خطوة جيدة لاستقرار ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

اعتبر رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجو ماتاريلا، إن مؤتمر برلين حول ليبيا، خطوة جيدة على طريق التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في البلاد.

ماتاريلا أكد ، بحسب خبر نشرته وكالة “اكي”، اليوم الخميس، أن المؤتمر الذي سينعقد هذا الخريف، يمثل حجر الزاوية في التوصل لاتفاق لإطلاق النار في ليبيا، بسبب التزام مشترك من جانب الاتحاد الأوروبي.

وأدلى ماتّاريلا بهذه التصريحات بعد ختام اجتماع عقده اليوم في مقر الرئاسة في روما قصر “كويرينالي” مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ورحب باتخاذ ألمانيا، المبادرة لعقد مؤتمر دولي في برلين في أكتوبر، معربًا عن أمله في أن تكون مبادرة فرنسا وإيطاليا، الجانبية للجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسابيع المقبلة، خطوة مفيدة نحو مؤتمر برلين.

وأضاف يمكن أن تكون المبادرة الإيطالية الفرنسية، فرصة لإيجاد حلول تسمح أخيرًا لهذا البلد أن يجد الاستقرار والوقف الفوري لإطلاق النار، واستبعاد أي حل عسكري والتمكن من التوصل إلى تفاهمات بين الليبيين من خلال عمل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.

وحول التوافق الأوروبي حول ليبيا، أشار إلى أن هذا المؤتمر يعني جهودا متوافق عليها في أوروبا كي لا تؤدي الفوضى، التي اضطر المواطنون الليبيون لتحملها، إلى معاناتهم وإلى مساحات أكبر للمتاجرين بالبشر ومستوطنات لبؤر الإرهاب، مع مخاطر زعزعة الاستقرار لمنطقة شمال أفريقيا بأكملها.

إلى ذلك كان الرئيس الألماني قد قال في مقابلة صحفية، قبل زيارته الحالية لإيطاليا إن قضية الهجرة ترتبط ارتباطا وثيقا بليبيا، حيث يتطلب الوضع بذل جهد أوروبي جديد إذا أريد منع تآكل الدولة، مضيفا أنه يمكن لإيطاليا وألمانيا، مع فرنسا، إعداد وإطلاق مبادرة.