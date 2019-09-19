لتمويل بعض المشروعات.. مالية الوفاق تبحث الحصول على دعم مالي من البنك الأفريقي

لتمويل بعض المشروعات.. مالية الوفاق تبحث الحصول على دعم مالي من البنك الأفريقي رغم تورط الرئاسي وحكومته بتمويل الكتائب الإرهابية بالمال

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث وزير المالية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فرج بومطاري، رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أدي سيما، الحصول على فرص دعم البنك لدولة ليبيا بتمويل بعض المشروعات الاستراتيجية.

وأوضحت مالية الوفاق – في بيانٍ لمكتبها الإعلامي على الصفحة الرسمية لها بفيسبوك – أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة فرص توظيف القدرات والكفاءات الليبية بإدارات البنك، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتطوير.

ووفق البيان، رحب رئيس البنك الأفريقي للتنمية بمقترحات الجانب الليبي.

جدير بالذكر، أن حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، يواجهان اتهامات بتوجيه الأموال الليبية لدعم بعض الكتائب الإرهابية المقاتلة في طرابلس، بالإضافة لتمويل وشراء الأسلحة التي تقاتل بها تلك الميليشيات والمجموعات.

وكانت الحكومة المؤقتة، أعربت عن آسفها تجاه التصرفات التي قالت إن الرئاسي مستمر في اتخاذها، واصفة إياها بغير القانونية والتي ستعرضه للمسألة أمام القضاء الليبي، في إشارة إلى الأموال الموجهة لدعم المجموعات “الإرهابية” في طرابلس.

واتهمت الحكومة المؤقتة، على لسان الناطق الرسمي باسمها حاتم العريبي، حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي باستخدام الأموال الليبية لقتل الليبيين، مدللة على ذلك بصفقات السلاح التركية المستمرة، بالإضافة لما يخصصه المجلس الرئاسي للميليشيات المقاتلة للبقاء إلى جانبه وعدم ترك ساحة المعركة.