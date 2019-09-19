غارات جوية للجيش على مواقع عسكرية للوفاق في مصراتة

غارات جوية للجيش على مواقع عسكرية للوفاق في مصراتة مصادر تقول إن الغارات استهدفت مواقع مرتبطة بخبراء عسكريين أتراك

أخبار ليبيا24

أفادت مصادر عسكرية بشن سلاح الجو لغارات جوية على مواقع عسكرية مرتبطة بالخبراء العسكريين الأتراك بالكلية الجوية وعلى معسكر الدفاع الجوي بمنطقة السكت في مصراتة.

وتأتي هذه الضربات ضمن سلسلة الغارات المكثفة لسلاح الجو ضد قوات الوفاق في المنطقتين الوسطى والغربية من ليبيا.

ومساء اليوم الخميس، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري عن تدمير آليتين مسلحتين وسيارتين تحملان قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للعصابات الإرهابية، في غارة جوية لسلاح الجو قرب منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المسماري في تدوينة على حسابه بـ “فيسبوك”، “في غارة جوية اليوم الخميس تمكنت طائراتنا الحربية من تدمير 2 آلية مسلحة و2 سيارة “استيشن” تحمل قيادات إرهابية وأجهزة تشويش للعصابات الإرهابية وذلك جنوب العاصمة طرابلس بالقرب من منطقة السبيعة”.

من جانبها أكدته شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، أن سلاح الجو استهدف عدة مواقع تابعة لحكومة الوفاق منها مواقع لمقر القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور.

وأظهرت صور رصدتها أخبار ليبيا 24 تداولها ناشطون على الانترنت تصاعد دخان أسود كثيف في سماء الموقع من جراء الضربة.

وأوضحت الشعبة، أن الضربات حققت أهدافها.

وقالت حسابات موالية للجيش الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي إن الغارة على مقر القوة الوطنية المتحركة بمنطقة جنزور أسفرت عن مقتل عدة أشخاص من بينهم المتحدث باسم القوة، سليم قشوط.

ولم تتوفر لدى أخبار ليبيا24 أي معلومات مؤكدة من مصادر رسمية بشأن مقتله.