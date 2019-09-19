جرحى قوات الوفاق يحتجون أمام مبنى السفارة الليبية بتونس

مصادر قالت إن بعضهم طرد من الفنادق لعدم سداد الفواتير

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أخبار ليبيا24

اعتصم عدد من الجرحى والمبتورين التابعين لقوات حكومة الوفاق يوم الثلاثاء أمام مقر السفارة الليبية في العاصمة تونس احتجاجًا على سوء الخدمات الطبية المقدمة إليهم إضافة إلى مشاكل متعلقة بالإقامة داخل الفنادق.

ووفقًا لمصادر مطلعة؛ فإن الاحتجاج جاء على خلفية تدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة إليهم في مصحات تونس إضافة إلى تعرض بعضهم للطرد خارج الفنادق بسبب عدم تسديد حكومة الوفاق لفواتير إقامتهم.

وأظهر تسجيل مرئي جرى تداوله على الانترنت اليوم الأربعاء جانبًا من المشادات الكلامية للجرحى داخل مبنى السفارة.

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