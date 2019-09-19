تواصل أعمال صيانة ورصف وتوسعة أجزاء من طريق “الشويرف قيرة الشاطئ”

أخبار ليبيا24- خاص

تتواصل اعمال صيانة ورصف وتوسعة اجزاء من طريق الشويرف قيرة الشاطئ، والتي كانت قد انجرفت نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة في ربيع العام الماضي.

وتشرف مصلحة الطرق والجسور على متابعة المشروع الذي يُتَوقَعُ انتهاء أعمال الصيانة والتجهيز قبل نهاية العام الجاري.

قال رئيس اللجنة التسييرية لبلدية براك الشاطئ الجيلاني محمد الجيلاني لـ”أخبار ليبيا24″ إن هذا الطريق بعتبر الشريان الوحيد الذي يربط المنطقة الجنوبية بالشمال.

وأضاف الجيلاني :”أن الطريق يعتبر أيضًا المنفذ الوحيد للمواد الغذائية والسلع والوقود وغيرها، ويبلغ طول الأجزاء المتضررة قرابة الـ 280 كم، انجرفت جراء فيضان الوديان المجاورة نتيجة الأمطار الغزيرة”.

ودعا رئيس اللجنة التسييرية كل الجهات المعنية بضرورة الاهتمام بهذه الطريق وصيانتها بشكل فعال، خاصة بعد تكرر الحوادث التي أزهقت عديد الأرواح من المسافرين.

وفي ذات السياق أوضح المهندس بمكتب المشروعات ببلدية براك الشاطئ أحمد النكاع، أن أعمال الصيانة تضمنت توسعة الطريق ورصف جانبيه.

وأكد النكاع أنه تم أيضًا الاتفاق على تجهيز سدود ترابية على جانبي الطريق، لتمنع انجراف المياه بقوة نجو الطريق، مبينا أن هذا المشروع يأتي ضمن عدة مشاريع تستهدف عدة طرق بالبلدية في الفترة المقبلة.