اللجنة الأمنية بطبرق تداهم محلات بيع كماليات السيارات وبيع الأسلحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

داهمت اللجنة الأمنية المشتركة المكلفة من المجلس التسييري لبلدية طبرق والتي تتكون من العديد من الأجهزة الأمنية محلات بيع كماليات السيارات.

وقال عقيد صالح حمد رئيس جهاز الحرس البلدي بطبرق لأخبار ليبيا 24 إن اللجنة الأمنية داهمت محلات بيع كماليات السيارات التي تبيع في الملصقات المعتمة الخاصة بزجاج السيارات والتي من شأنها تعمل على تغيير ملامح السيارة.

وأشار إلى أن الزجاج المعتم للسيارات يشكل عائقًا أمنيًا وخطرًا على المواطنين.

وأضاف، أن محلات بيع الكماليات انتشرت بشكل واضح داخل طبرق ومنها زاد عدد السيارات ذات الزجاج المعتم.

وأكد حمد، أن اللجنة الأمنية ستداهم محلات بيع الأسلحة بكل أنواعها من الأسلحة الحربية وأسلحة الصيد، مشيرًا إلى أن اللجنة صادرت أسلحة وذخائر وجدت بهذه المحلات.

كما أكد أن الحملة هذه الحملة هي الثانية من نوعها على هذه المحلات، التي زادت خاصة وأن شهر الصيد بالمدينة قد بدأ في بداية سبتمبر الجاري.

وقال حمد، “إن بنادق الصيد انتشرت داخل طبرق وبهذه الحملة سوف نمنع انتشار كل أنواع الأسلحة التي باتت تهدد أمن وحياة المواطنين”.