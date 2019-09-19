العبيدي يتعهد بالتنسيق لحصول أطفال سرطان الدم في بنغازي على جوازات سفر

العبيدي يتعهد بالتنسيق لحصول أطفال سرطان الدم في بنغازي على جوازات سفر

أخبار ليبيا24- خاص

تعهد معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد حمدي العبيدي اليوم الخميس بأنه سيتم التنسيق لفتح خط المنظومة وتصوير أطفال سرطان الدم للحصول على جوازات السفر.

وأكد العبيدي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن جوازات أطفال سرطان الدم سيتم طبعاتها برئاسة المصلحة في طرابلس في أسرع وقت.

وأشار معاون رئيس المصلحة إلى أنه وصله نداء عن الحالات الاستعجالية الخاصة بأطفال السرطان في مستشفى الأطفال بنغازي، مؤكدًا تلقيه اتصالًا من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بالخصوص.

وأكد العبيدي أنه في انتظار المستندات الشخصية الخاصة بأطفال سرطان الدم والتي لم تصل للمصلحة إلى الآن.

ولفت معاون رئيس المصلحة إلى أنه تم خلال الأيام الماضية فتح خط المنظومة لفرع جوازات الكفرة وبعض الفروع التي وردت منها قوائم الحالات الاستثنائية وسيتم التنسيق بالتناوب لفروع الجوازات لتصوير الحالات ذات الطابع الاستعجالي.

وأضاف العبيدي :”رغم ظروف فشل النظام وخطر فقدان البيانات إلا أن المصلحة تسعى لتقديم المتاح خصوصا للحالات الإنسانية ونتمنى أن يتعاون معنا المواطنين وإتاحة الفرصة للحالات الخاصة”.

وكانت إيطاليا نقلت اليوم الخميس عدد 5 أطفال من أصل 14 من الأطفال المصابين بسرطان الدم والمتواجدين في مستشفى الأطفال في بنغازي وتعذر نقل الآخرين نتيجة عدم تحصلهم على جواز سفر.