إيطاليا تستقبل أولى دفعات أطفال السرطان من بنغازي الأطفال المرضى جرى نقلهم بواسطة طائرة عسكرية خاصة من مطار بنغازي إلى مطار شامبينو.

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصلت اليوم الخميس إلى العاصمة الإيطالية روما المجموعة الأولى من الأطفال الليبيين الذين يعانوا من مرض سرطان الدم، وذلك للعلاج في أحد المستشفيات الإيطالية كجزء من المبادرة الإنسانية للتعاون الإيطالي للرعاية الصحية في إيطاليا لصالح هؤلاء الأطفال.

ومن أصل 14 طفلًا حطت في مطار روما شامبينو العسكري طائرة تابعة لوزارة الدفاع الإيطالية خصصت من قبل وزارة الدفاع الإيطالي و علي متنها المجموعة الأولى من الأطفال الليبيين الذين بلغ عددهم خمسة.

و وفقاً لبيان وزارة الخارجية الإيطالية التي اطلعت عليه أخبار ليبيا 24 و ترجمته، فإنه سيتم الترحيب بهذه المجموعة، من قبل وكيلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية “إيمانويلا ديل ري” ووكيل وزارة الدفاع الإيطالي “جوليو كالفيزي”.

وأكد البيان أن هؤلاء الأطفال الذين يعانون من أمراض دموية حادة سيتم علاجهم في مستشفى “بامبينو جاسو للأطفال” في العاصمة الإيطالية روما.

وتأتي المبادرة الإيطالية الإنسانية للرعاية الصحية نتيجة لقرار صدر في 17 يوليو الماضي من قبل وزارة الخارجية الإيطالية.

وقد خصصت وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية “ايمانويلا دي الري” في عهد حكومة جوزيبي كونتي الأولى مبلغ و قدرة 4 ملايين يورو لصالح 14 من مرضى الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض الدم الخطيرة ويتم علاجهم في مستشفى الأطفال بمدينة بنغازي.

وجاء وصول الطائرة عقب يوم من لقاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في روما، حيث أبلغ كونتي السراج أن إيطاليا لن تتخلى عن الاستمرار في الحوار مع ممثلي برقة.

السفارة الإيطالية في طرابلس نشرت علي حسابها عبر تويتر قولها “أن هذه المبادرة تأتي في إطار المساعدة المقدمة إلي عدد 80 طفل من جميع أنحاء ليبيا”.

“الصورة من صفحة السفارة الإيطالية في ليبيا علي تويتر”