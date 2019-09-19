أطفال سرطان الدم في ليبيا…إيطاليا تنهي معاناتهم كجزء من المبادرة الإنسانية

أخبار ليبيا24- خاص

وصلت اليوم الخميس إلى العاصمة الإيطالية المجموعة الأولى من الأطفال الليبيين المصابين بمرض سرطان الدم للعلاج في إحدى المستشفيات الإيطالية كجزء من المبادرة الإنسانية للتعاون الإيطالي للرعاية الصحية لصالح هؤلاء الأطفال.

وكانت السفارة الإيطالية في طرابلس ذكرت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن هذه المبادرة تأتي في إطار المساعدة المقدمة إلى عدد 80 طفل من جميع أنحاء ليبيا”.

وخصصت وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية “ايمانويلا دي الري” في عهد حكومة كونتي الأولى مبلغ و قدره 4 ملايين يورو لصالح 14 من مرضى الأطفال الليبيين الذين يعانون من أمراض الدم الخطيرة ويتم علاجهم في مستشفى الأطفال بمدينة بنغازي.

ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الإيطالية الذي اطلعت عليه وترجمته “أخبار ليبيا24″ ، فإنه سيتم الترحيب بهذه المجموعة، من قبل وكيلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية “إيمانويلا ديل ري” ووكيل وزارة الدفاع الإيطالي “جوليو كالفيزي”.

وأكد البيان أن هؤلاء الأطفال الـ 14 الذين يعانون من أمراض دموية حادة سيتم علاجهم في مستشفى “بامبينو جاسو للأطفال” في العاصمة الإيطالية روما.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية خصصت طائرة وصل على متنها المجموعة الأولى من الأطفال الليبيين الذين بلغ عددهم خمسة أطفال وحطت بهم في مطار روما شامبينو العسكري.

وتأتي المبادرة الإيطالية الإنسانية للرعاية الصحية نتيجة لقرار صدر في 17 يوليو الماضي من قبل وزارة الخارجية الإيطالية.

ومن جهته، قال مدير عام مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، أحمد العقوري، إن برنامج علاج الأطفال تم وفقاً لتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، وبحضور القنصل الليبي في إيطاليا حسين المبروك.

وأشار العقوري إلى أن رحلة اليوم هي الأولى وسوف تتبعها رحلات أخرى، كما تتضمن اتفاقية العلاج تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة، مثنياً على مبادرة الجانب الإيطالي وتقديمها المساعدة لعلاج الأطفال المرضى.

من جانبها أوضحت استشاري أمراض الدم بقسم أمراض المناعة في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، نورالغرياني، أنه تم ترشيح عدد 14 طفل من بين الأطفال المصابين بالأورام، ولكن جرى اليوم تسفير عدد أربعة أطفال، بينما تخلف الباقون لصعوبة حصولهم على جوازات سفر إلكترونية.

ولفتت الغرياني إلى أنه تم ترشيح الأطفال طبقاً لحالتهم الصحية ووفقاً لما يتطلبه علاجهم من مواد وترتيبات لا يمكن توفيرها في المستشفى، ومن بينها رزاعة النخاع وسرطان الدم ومنح جرعات عالية جداً من الكيماوي.

وأضافت استشاري أمراض الدم أن إحدى الحالات المرشحة مصابة بمضاعفات العلاج الكيماوي تسببت في شلل في الأطراف العصبية في القدمين، مشيرةً إلى أن قسم المناعة مسجل لديه عدد 135 طفل مصاب بالأورام من مدينة بنغازي وخارجها.

وحول توفير جوازات السفر للأطفال، تعهد معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية العميد حمدي العبيدي في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه سيتم التنسيق لفتح خط المنظومة وتصويرهم.

وأكد العبيدي أن جوازات الاطفال المصابين بأمراض سرطان الدم سيتم طبعاتها في رئاسة المصلحة في العاصمة طرابلس في أسرع وقت.

وتابع معاون رئيس المصلحة :” وصلني نداء عن الحالات الاستعجالية الخاصة بأطفال السرطان، كما تلقيت اتصالًا من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بالخصوص ننتظر المستندات الشخصية الخاصة بهم وسيتم إصدار جوازات لهم في وقت قريب”.

وجاء وصول الطائرة عقب يوم من لقاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج في روما، حيث أبلغ كونتي السراج أن إيطاليا لن تتخلى عن الاستمرار في الحوار مع ممثلي برقة ، و ستواصل اعتبارهم شريك أساسي في العملية السياسية.