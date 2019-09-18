مقتل “خالد كارة” القيادي بقوّة الرّدع الخاصّة

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أكدت مصادر متطابقة اليوم الأربعاء، مقتل آمر مجموعة متخصصة في تأمين سجن معيتيقة، التابع لقوة الردع الخاصة في قصف جوي لسلاح الجو التابع للجيش.

وقالت المصادر، إن قصفا جويا على قاعدة معيتيقة، أسفر عن مقتل القيادي بقوة الردع “خالد كارة” ابن عم “عبدالرؤوف كارة” قائد قوة الردع الخاصة في طرابلس.

هذا و شن سلاح الجو التابع للجيش، ضرباتٍ جويّة مركزة ومكثفة، يوم الثلاثاء على عدة مواقع تابعة لقوات الوفاق من بينها قاعدة معيتيقة.