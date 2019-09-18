مستنكرة عدم تدخل الدول الكبرى.. مكافحة الإرهاب الوفاق تؤكد تفعيل وسائل الدفاع الجوي قريبًا طائرة f16 هي من قصفت مطار معيتيقة وبعده مطار مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، عقيد عبد الباسط تيكة، إن الاشتباكات في غالبية المحاور أمس الثلاثاء، كانت بالأسلحة الثقيلة فقط دون مواجهات مباشرة.

تيكة أوضح أنه بعد قصف قوات الجيش الوطني لمواقعهم في سرت، خرجوا بقوات إضافية لتأمين المدينة والبحث عن خطط بديلة لمواجهة الطيران الحربي .

وأضاف في تصريحات صحفية أنهم يعملون ليل نهار لتأمين وسائل الدفاع الجوي، وستكون متوفرة قريبًا، موضحا أن حركة الوديان في سرت صعبة جدا وتحتاج إلى حركة ودوريات مستمرة بعربات الدفع الرباعي وغيرها، لأنها أرض مكشوفة، ويسهل استهداف قوات مكافحة الإرهاب وتأمين سرت، من قبل الطيران الحربي التابع لحفتر، لكن قواته باتت تعرف جيدا كيفية تفادي الضربات والتحصن منها، مؤكدا أنهم يعقدون اجتماعات متتالية ويتواصلون مع الدول العظمى لوضع حد لانتهاكات أبو ظبي.

واستنكر عدم تدخل الدول الكبرى مثل أمريكا لردع الإمارات، في حين تعمل معهم بشكل استخباراتي واستطلاعي وطيران من أجل مكافحة الإرهاب المتمثل في تنظيم “داعش”، حسب قوله .

وتابع أن طيران الإمارات يضرب قواتنا في الوديان، مما أربك عملنا، ونبحث حاليا عن حل للمشكلة، وسيكون قريبا ردنا حاسما بضربات قاصمة داخل مقرهم في معسكر الخروبة، حيث رصدنا اليوم خروج طائرة f16 من مطار رأس لانوف، باتجاه طرابلس، وهناك احتمالية أن تكون هي التي قصفت مطار معيتيقة وبعده مطار مصراتة”.

فيما كان الناطق باسم قوة حماية وتأمين سرت التابع لحكومة الوفاق، طه حديد، كشف عن مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين نتيجة للقصف الجوي الذي شنته قوات الجيش مستهدفة مواقع لقوة حماية وتأمين سرت.

واعترف حديد، أن ما عجزت عنه داعش خلال 8 أشهر ولم تستطع فعله ضد قوات عملية البنيان المرصوص وهو القصف الجوي، تفعله قوات الجو بالجيش الوطني .