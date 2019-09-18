كونتي للسراج: ندعم الحل السياسي ولا نستطيع التخلي عن الحوار مع برقة وعليك العمل على مكافحة التيارات المتطرفة داخل المليشيات

كونتي للسراج: ندعم الحل السياسي ولا نستطيع التخلي عن الحوار مع برقة وعليك العمل على مكافحة التيارات المتطرفة داخل المليشيات كونتي للسراج : عليك التحلي بالمسؤولية و محاربة التيارات المتطرفة داخل الملشيات

أخبار ليبيا24- خاص

‏‎تظل الأزمة الليبية سبب قلق كبير للحكومة الإيطالية، وحلها يمثل اهتمامًا كبيرًا لها، حيث أكدت مصادر من مقر الحكومة الإيطالية لوكالة “نوڤا” الإيطالية أن هذا ما أكده رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج خلال لقائهم اليوم الأربعاء في العاصمة الإيطالية روما.

المصادر نفسها قالت إن كونتي أبلغ السراج أن “مصلحة الشعب الليبي كانت و ستبقى أساس العمل للحكومة الإيطالية”.

وذكرت المصادر بحسب مانشرته وكالة «نوڤا» وترجمته “أخبار ليبيا24” أن كونتي أكد أن الإرهاب مصدر قلق دولي، داعيًا – كما حدث في مناسبات سابقة – السراج إلى بذل جهد كبير لمواجهة التيارات المتطرفة الموجودة بين الميليشيات.

وتابعت المصادر نفسها لوكالة «نوڤا» في تقرير آخر أطلعت عليه “أخبار ليبيا24” و ترجمته أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أبلغ رئيس المجلس الرئاسي أن حكومته تدعم حكومة الوفاق الوطني ؛ لكنها في نفس الوقت لا يمكنها إلا أن تعتبر الممثلين الليبيين من برقة محاورين أساسين في البحث عن حل سياسي.

كونتي أيضاً أبلغ السراج عن الحساسية الشديدة للرأي العام الإيطالي بشأن الظروف الإنسانية الخطيرة وقضايا الهجرة وإدارة مراكز الاحتجاز، مؤكداً أنهم يحثوا على تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة على أرض الواقع منذ فترة طويلة، وأنهم يشجعون على تجديد الدعم على جميع المستويات الوطنية والدولية.

وبحسب المصدر نفسه فإن كونتي يأمل أن يضمن السراج إحساسًا قويًا بالمسؤولية و أنه – كونتي – يثق كثيرًا في التعاون القائم بين السلطات المختصة في البلدين.

وفقاً للمصادر التي تحدثت لوكالة «نوڤا» الإيطالية و التي أطلعت “أخبار ليبيا24” على تقاريرها الثلاثة حول لقاء كونتي و السراج ؛ فإن كونتي أكد على استمرارية دعمه للجهود المبذولة من المبعوث الأممي غسان سلامة، وأي جهود دولية أخرى في شأنها معالجة الوضع الليبي.