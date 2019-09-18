قذائف عشوائية تتسبب في مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في بنغازي

أخبار ليبيا24

أكد شهود عيان، مقتل شخص وإصابة مايقارب (13) آخرين جراء سقوط قذائف عشوائية من سلاح “23 م ط” في منطقة بوهديمة أمس الثلاثاء.

وأوضح الشهود أن القذائف، سقطت على خيمة لمأتم “آل الفاخري” وأدت إلى وفاة “فرج الفاخري”، لافتين إلى أنه تم نقل الجرحى إلى مركز بنغازي الطبي.

يشار إلى أن عددا من المدن الليبية، تشهد انتشار ظاهرة الرصاص والقذائف العشوائية، التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا إتلاف الممتلكات ورغم التحذيرات من الجهات الأمنية والضبطية إلا أن هذه الظاهرة لازالت مستمرة.