عمليات الكرامة تكشف عن تفاصيل الرحلة الغامضة بمطار معيتيقة الطائرة التي هبطت نقلت جثامين جنود أتراك ماتوا في القصف الأخيرة على المطار

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف المركز الاعلامي لعمليات الكرامة بالمنطقة الغربية عن حمولة طائرة الانتنوف والتي هبطت في قاعدة معيتيقة فجر اليوم رغم إيقاف الملاحة الجوية بالمطار.

وقال المركز في بيان له، أن تركيا استقبلت جثت 4 من قتلاها، بعد أن تم نقلهم جوا عبر طائرة انتنوف، مشيراً إلى أن القتلى من الذين لقوا مصرعهم في قصف جوي على قاعدة امعيتيقة، والذين كانوا يقودون الطائرات المسيّرة، ويقومون بقيادة العمليات العسكرية للمجموعات المسلحة وقوات الوفاق ضد قوات الجيش الوطني.

وأفاد المركز أن ثمة أنباء عن الاستعداد لنقل عدد من الجرحى الأتراك الموجودين الاآن في مدينة مصراتة والقادمين من جبهة مدينة سرت.

وكان سلاح الجو التابع للقوات المسلحة قد كثف غاراته الجوية في مختلف المحاور، وكذلك قاعدة معيتيقة والتي جرى تدمير غرفة عمليات للطيران المسير فيها.

يشار إلى أن الطائرة التي حطت فجر اليوم في معيتيقة مسجلة تحت رمز 5ACCA من طراز ” أنتنوف 74 “ أوكرانية الصنع وهي مملوكة لمصلحة الطيران المدني الليبي .

وحطت على تمام الساعة 3:10 دقيقة فجراً وغادت على عجل بعد 50 دقيقة على تمام الساعة 4:00 فور تحميلها الجنود الأتراك وغادرت بهم في التوقيت المشار له .