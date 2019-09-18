سفراء جديد بحكومة الوفاق.. أبرزهم “السني” و”المخزوم”

بينهم أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق القرار رقم “1050” بشأن تعيين إحدى عشر سفيراً جديداً لليبيا لدى عدد من الدول بالحكومة بينهم أعضاء بارزين في جماعة الإخوان المسلمين .

ومن أبرز السفراء الذين تم تعيينهم بحسب القرار الذي أطلعت أخبار ليبيا 24 عليه مستشاره السياسي الطاهر السني، الذي صدر قرار تعيينه سفيرا لليبيا لدى كندا، وصالح المخزوم لدى بولندا.

وأبدى المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات استغرابه واستنكاره لقرار تعيين المخزوم سفيرا لليبيا في السنغال، موضحاً أن المخزوم كان من واجب الجهات المختصة إصدار مذكرة توقيف ضده وإحالته لمكتب التحقيقات بالنائب العام للتحقيق معه بشأن ما وصفها بالانتهاكات الجسيمة بحق أهالي مدينة بني وليد جراء قرار المؤتمر الوطني الظالم رقم سبعة لعام ألفين واثنا عشر.

 

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