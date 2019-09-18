روسيا تكشف عن عقد اجتماع دولي حول ليبيا قبل يومين

روسيا تكشف عن عقد اجتماع دولي حول ليبيا قبل يومين من دون حضور أي ممثل عن ليبيا

أخبار ليبيا24

كشفت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن اجتماعًا دوليًا حول ليبيا عقد يوم الإثنين الماضي في برلين، بمبادرة من قيادة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان أنه تم عقد اجتماع دولي حول ليبيا على مستوى كبار المسؤولين، حضره الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير الشؤون الخارجية لروسيا ميخائيل بوغدانوف، ممثلاً الجانب الروسي.

كما حضره ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

ولم يشر بيان الخارجية الروسية إلى أي تمثيل للجانب الليبي خلال الاجتماع.

وذكرت الخارجية أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، قدم التقرير الرئيس للاجتماع.

وأفادت أن سلامة عرض في التقرير تقييمات واعتبارات بشأن تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا.

وأكدت الخارجية، أنه جرى تبادل متعمق للآراء بهدف وضع مقترحات ملموسة للتوصل إلى تسوية سياسية مبكرة للأزمة الليبية.

كما أكدت أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع التالي في أوائل أكتوبر من هذا العام.