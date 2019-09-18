الأردن يعلن وصول اثنين من أصل ثلاثة أردنيين كانوا مختطفين في طرابلس

الأردن يعلن وصول اثنين من أصل ثلاثة أردنيين كانوا مختطفين في طرابلس الإفراج عنهم جاء بعد مرور عام وستة أشهر

أخبار ليبيا24

أعلنت الخارجية الأردنية اليوم الأربعاء وصول اثنين من بين 3 محتجزين أردنيين كانوا مختطفين في العاصمة طرابلس منذ شهر أغسطس 2018.

وذكر سفيان القضاة، المتحدث باسم الخارجية الأردنية، إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، كان قد تلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة الأسبوع الماضي، أبلغه خلاله بقرار حكومة السراج، الإفراج عن المواطنين الأردنيين الذين كانوا محتجزين في طرابلس من قبل إحدى المليشيات.

ودون أن يبين الأسباب اتي تقف وراء تأخر الإفراج عنه، أعرب القضاة، عن أمله في الإفراج عن المواطن الأردني الثالث خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا استمرار جهود واتصالات الخارجية الأردنية للإفراج عنه.

ووجه القضاة شكر وتقدير الأردن لحكومة الوفاق لاستجابتها لطلب المملكة بإطلاق سراح مواطنيها والعمل على تأمين عودتهم سالمين إلى بلادهم.

ونشرت الصحافة الأردنية صور تظهر لحظة وصول المحتجزين مساء اليوم الأربعاء إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة عمّان.

ووجه القضاة الشكر إلى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وسفير دولة ليبيا الدكتور محمد البرغثي، على الجهود المبذولة في هذا المجال. وقال إن تلك الجهود جاءت لتعبر مجددا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا الشقيقين.

وفي يوليو الماضي أرجع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة سبب التأخر بالإفراج عن الأردنيين إلى كونهم كانوا محتجزين لدى إحدى المليشيات التي سلمتهم لميليشيا أخرى وأنهم نجحوا مؤخرا بتحديد مكانهم وتحويل قضيتهم للنائب العام لإنهاء التحقيق والإفراج عنهم.

والأردنيين المختطفون هم، “فادي عفارة، علي الزعبي، رامي الشويات”، وجميعهم كانوا يعملون في المركز الليبي الأردني للعناية بالسمع والنطق في تاجوراء غربي طرابلس.

وذكرت مصادر، أن الأردنيين كانوا محتجزين من قبل الغرفة الأمنية المشتركة في تاجوراء.

وفي مقابلة مع إحدى القنوات الأردنية قال علي الزعبي، وهو أحد الأردنيين الذين كانوا مختطفين في ليبيا وعادوا إلى الأردن، اليوم الأربعاء، “إن حكومة الوفاق بذلت جهودا كبيرة جدا لإخراجهم من أيادي المختطفين”.

وأضاف، أن الحكومة تمكنت من إنهاء معاناة استمرت سنة وشهر، وعاملت المختطفين الأردنيين معاملة جيدة، معبرًا عن سعادته بالعودة إلى بلاده.

كما قال شقيقه “محمد الزعبي” إن مختطفي أخيه لم يخلوا سبيله حتى بعد دفع المال لهم.

ودون إعطاء مزيد من التفاصيل عن المبلغ أو آلية الدفع، قال الزعبي: “مختطفو شقيقي طلبوا مالا. قمت بدفع مبالغ لهم ولم يفرجوا عن أخي في حينه”

وأوضح الزعبي، الذي تحدث أثناء وجوده في مطار الملكة علياء الدولي لاستقبال أخيه المفرج عنه، أن شقيقه، الذي كان يعمل في مركز أردني متخصص في السمعيات في ليبيا، “ظل محتجزا نحو عام برفقة زميلين آخرين، أفرج عن أحدهما الأربعاء”.

وأضاف، أن شقيقه أصبح منذ يونيو الماضي بيد حكومة الوفاق، التي عاملت شقيقه معاملة حسنة.