يمثل تكريس للمؤله (ميمانوس)…العثور على نقش مهم في شحات

يمثل تكريس للمؤله (ميمانوس)…العثور على نقش مهم في شحات

أخبار ليبيا24

أعلنت مصلحة الآثار الليبية اليوم الثلاثاء العثور على نقش مهم من الرخام أثناء أعمال الرصف لطريق الدرب في منطقة البقارة ضواحي مدينة شحات.

وأوضحت المصلحة أنه تم بحضور الباحث عبدالكريم بوغزالة المكلف من قبل المراقبة بمتابعة أعمال الشركة نقل النقش إلى مخازن آثار شحات.

وأشارت مصلحة الآثار الليبية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن النقش باللغتين اللاتينية والإغريقية.

وأفادت المصلحة أنه بعد معاينة النقش من قبل الباحثين وبمساعدة من الدكتور محمد مفتاح فضيل تبين أن النقش يمثل تكريس للمؤله (ميمانوس)، ويرجع تاريخة للعصر الروماني المبكر.