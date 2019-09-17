معظمهم من مصراتة..بعض قتلى قوات الوفاق خلال اليومين الماضيين

معظمهم من مصراتة..بعض قتلى قوات الوفاق خلال اليومين الماضيين

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أنه تم رصد بعض قتلى قوات الوفاق خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس وقرب مدينة سرت.

وأفاد المصدر أن العنصر في قوات الوفاق محمد معتوق مواليد 2002 من سكان مدينة الزاوية قتل خلال المواجهات المتقطعة ضد القوات المسلحة الليبية في محور عين زارة طرابلس ظهيرة الإثنين.

وأضاف المصدر أن أحد عناصر مليشيا “حطين من مدينة مصراتة ويدعى علي عبدالسلام أبوشوفة قحيط مواليد 1995 قتل نتيجة لضربة جوية دقيقة نفذت من قبل سلاح الجو التابع للقيادة العامة على تجمع مسلح لقوات الوفاق متمركز في مطار سرت صباح الإثنين.

وأكد المصدر أن امحمد فتحي غباق مواليد 1997 من سكان منطقة الغيران بمدينة مصراتة والتابع لمليشيا “حطين” قتل أيضًا نتيجة لضربة جوية دقيقة نفذت من قبل سلاح الجوعلى تجمع متمركز في مطار سرت صباح الإثنين.

ولفت إلى أن المدعو محمد يوسف عمر القنطري الشهير “أحميدة” مواليد 2001 ومن سكان منطقة المقاوبة بمدينة مصراتة قتل شجار مسلح وقع في المدينة فجر الأحد.

وذكر المصدر أن المدعو حسام إبراهيم السوسي الشهير “حوحو” مواليد 1997 ومن مدينة مصراتة أحد عناصر قوات الوفاق قتل خلال المواجهات المتقطعة ضد القوات المسلحة الليبية في محور الخلة طرابلس مساء السبت.

وأشار إلى أن المدعو منذر محمد نصر الفرجاني مواليد 1998 ومن سكان منطقة الغيران بمدينة مصراتة والتابع لقوات الوفاق قتل في حادث سير وقع له أثناء خروجه من محور الزطارنة طرابلس وبرفقته ابن عمه يوسف الفرجاني الذي أصيب خلال الحادث وأدخل إحدى المصحات الطبية في المدينة مساء الجمعة.