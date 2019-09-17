مصادر مطلعة تكشف لـ”أخبار ليبيا24″ أهداف طائرات سلاح الجو

أخبار ليبيا24- خاص

أكدت مصادر مطلعة لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الثلاثاء أن طائرات سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة استهدفت عدة مواقع وأهداف محددة.

وأضافت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها أن طائرات سلاح الجو استهدفت تجمعًا للآليات والأفراد في معسكر 7 أبريل في طرابلس

وأشارت المصادر إلى أنه تم أيضًا استهداف تجمع لآليات وأفراد بالقرب من شركة جرمة، ومخزنين للذخيرة الثقيلة في مشروع النعام في تاجوراء.

وأفادت المصادر أن طائرات سلاح الجو تمكنت من استهداف “دشمة” الطائرات التركية المسيرة في قاعدة معيتيقة الجوية.

وكانت ذات المصادر نفت لـ”أخبار ليبيا24″ استهداف مطار زوارة اليوم، مؤكدة أن ماينشر عبر وسائل الإعلام مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.