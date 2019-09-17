مصادر تنفي لـ”أخبار ليبيا24″ تنفيذ ضربات جوية على مطار زوارة

أخبار ليبيا24- خاص

نفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء تنفيذ طائرات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة ضربات جوية على مطار زوارة.

وأكدت المصادر في تصريح خاص أن مانشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي استهداف هنقر تخزين الطائرات التركية المسيرة في مطار زوارة مجرد إشاعات.

وكانت شعبة الإعلام الحربي ذكرت أن مقاتلات سلاح الجو بالقوات المُسلحة شنت سلسلة من الغارات على أهداف بمدينة سرت ودمرت كل الأهداف الموضوعة وبشكل دقيق.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن أي تمركز لمجموعات قوات الوفاق أو تحركٍ مشبوه سيكون هدفاً مشروعاً لمقاتلات سلاح الجو.

وأشارت الشعبة إلى أن مقاتلات سلاح الجو شنت ثلاث غارات جوية متتالية على القسم العسكري في قاعدة معيتيقة العسكرية.

ولفتت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إلى أن الغارات الجوية حققت كافة الأهداف الموكلة إليها بدقةٍ عالية.