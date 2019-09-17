ضبط ليبي يمارس أعمال السحر والشعوذة بمنزله في شحات العثور على عدد من الكتب المتعلقة بالسحر والشعوذة

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقى رجال تحريات قسم البحث الجنائي فرع شحات، القبض على شخص من ليبي يمارس أعمال السحر والشعوذة في منزله الخاص .

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات، ملازم حسن بوأكريم ، إن تحريات قسم البحث الجنائي ضبطوا المشعوذ في منزلها الذي اتخاذه مكان للمارسة السحر والشعوذة، إضافة إلى العثور على عدد من الكتب المتعلقة بالسحر والشعوذة في المنزل، وبعض الأوراق المحتوية على طلاسم.

بوأكريم أضاف أنهم عثروا أيضا على عدد من الأغراض التي تستخدم في الشعوذة،مثل فضالات الحيوانات ورؤؤس وأرجل الطيور وبعض الحبوب .

وأوضح الناطق باسم المديرية أن وحدة التحقيق تحفظت على تلك المضبوطات إلي حين استكمال التحقيقات، وثم قامت بإحالتها إلى النيابة العامة للاختصاص.