سفير ألمانيا: أجرينا محادثات مثمرة مع حكومة الوفاق بشأن دعم برامج الحكم المحلي

أخبار ليبيا24

قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا اليوم الثلاثاء إنه أجرى محادثات مثمرة مع حكومة الوفاق بشأن برامج دعم الحكم على المستوى المحلي.

واختتمت يوم الإثنين بالعاصمة التونسية أعمال منتدى الحكم المحلي بشأن وضع نهج استراتيجي للحكم المحلي في ليبيا.

وأقيم المنتدى بمشاركة 75 شخصًا ممثلين عن المجلس الرئاسي واللجنة العليا لنقل الاختصاصات، ووزارات كل من الحكم المحلي، التخطيط، الاقتصاد والصناعة، المالية، العمل، الصحة، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وعدد من عمداء البلديات.

كما شارك في المنتدى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وممثلين عن المجتمع الدولي الذين يدعمون حاليا الحكم المحلي في ليبيا بما فيها البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، وإدارة التنمية الدولية للملكة المتحدة، ومملكة هولندا.