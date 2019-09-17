تدمير مدفع “كورنيت” لقوّات الوفاق…وغارة على هدف عسكري في مصراتة

تدمير مدفع “كورنيت” لقوّات الوفاق…وغارة على هدف عسكري في مصراتة

أخبار ليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم الثلاثاء أن سرية “م.د” التابعة للقوات المُسلحة، دمرت مدفع “م د كورنيت” تابع لمجموعات قوات الوفاق في محيط محور السبيعة.

وفي ذات السياق أكد مصدر مطلع أن سلاح الجو شن اليوم ضربات جوية على عدة مواقع ونقاط وتجمعات مسلحة لقوات الوفاق في طرابلس وجنوبها.

وأفاد المصدر أن طائرات سلاح الجو شنت كذلك ضربة جوية أخرى تستهدف هدفا عسكريا في قاعدة الكلية الجوية مصراتة.

ولفت المصدر إلى أن الغارات الجوية التي تنفذها طائرات سلاح الجو الليبي مستمرة، ولم ولن تتوقف وستواصل مهامها القتالية.