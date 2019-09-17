تحكيم جزائري لمباراة تونس وليبيا للمحليين

أخبار ليبيا24- خاص

كلفت لجنة التحكيم في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم جزائري، لإدارة مباراة منتخب ليبيا وتونس في تصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين 2020، المقررة السبت المقبل.

ويتكون طاقم التحكيم من عبد الرزاق أعراب كحكم وسط وعباس أكرم زهروني، مساعد أول، ونبيل بونوة مساعد ثان، ونبيل بوخلفة حكم رابع أما مراقب اللقاء فسيكون المصري عصام عبد الفتاح.

وكان المنتخب الليبي قد بدأ معسكراً تحضيريًا في تونس استعداداً للمباراة التي ستقام يوم 21 من سبتمبر الجاري على ارضية ملعب رادس.