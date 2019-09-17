العامة للكهرباء: أضرار جديدة نتيجة اشتباكات جنوب طرابلس

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أعنلت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء عن حدوث أضرار جديدة أصابت دوائر 220 ك.ف شرق طرابلس/القره باللي رقم( 1 و 2 ) نتيجة الاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وذكرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أن الشركة قد أعلنت خلال الفترة الماضية انفصال عدة دوائر لنقل التيار الكهربائي في عدد من المناطق في جنوب طرابلس / شرق طرابلس وبوعرقوب / شرق طرابلس والتبة / شرق طرابلس جراء الاشتباكات الدائرة.

ولفتت الدائرة إلى أنه كان آخرها اليوم تعرض دائرتي شرق طرابلس / القره بوللي الأمر الذي أدى إلى فقد التغذية بالكامل عن محطة شرق طرابلس جهد 220 ك.ف.

وأشارت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء إلى أن فقدان التغذية أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن تاجوراء الكاسح والتحلية ومحطة الطاقة وشرق طرابلس وأمهات الدواجن والإطارات وغوط الرمان.

وأوضحت دائرة الإعلام أن الشركة اتخذت كافة التدابير اللازمة وجاهزيتها الصيانة الدائرتين المذكورتين من خلال تكليف فرق فنية متخصصة في هذا المجال .