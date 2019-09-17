السيسي يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي سبل تسوية الأوضاع في ليبيا القضاء على الإرهاب والمحافظة على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، تطورات الأوضاع في ليبيا، بحضور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

وأوضحت الرئاسة المصرية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين اتفقا حول أهمية تضافر الجهود المشتركة لتسوية الأوضاع في ليبيا، على نحو يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

وأضاف البيان، أن اللقاء تطرق أيضا، لآخر مستجدات الأزمة السورية، لا سيما سبل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، حيث أكد السيسي موقف مصر الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها.

وكان وزير الخارجية المصري، بحث مع نظيره الفرنسي، تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن.

شكري أوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه عقد مباحثات مع الوزير لودريان تناولت التعاون المشترك بين القاهرة وباريس في المجالات والقضايا الإقليمية كافة والوضع في ليبيا وسوريا واليمن، والتوتر الحالي في الخليج وتم الاتفاق على الاستمرار في الاتصالات.