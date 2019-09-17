السويحلي للسفير الإيطالي :  الاهتمام الدولي يجب أن يكون داعمًا لإرادتنا

من أجل  دحر قوات حفتر واجتثاث مشروع عودة الاستبداد بصورة نهائية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أبلغ الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، اليوم الثلاثاء، أن الاهتمام الدولي لحل الأزمة الليبية مرحب به .

السويحلي اشترط بحسب تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن يكون الحل داعما لإرادتهم في دحر قوات حفتر واجتثاث مشروع عودة الاستبداد وفكره بصورة حاسمة ونهائية، على حد وصفه.

ونقل السويحلي، رفضه للسفير الإيطالي “مكافأة المعتدي وإعادة تأهيله سياسيا بتمرير حلول سلامة السياسية عبر مؤتمرات دولية”، مختتما بـ”من اختار الحرب لا يواجه إلا بها”.

‏فى لقائي مع السفير #الإيطالي السيد "جوزيبي بوتشينو" اليوم أكدت له أنّ ‏الإهتمام الدولي مُرحب به إذا جاء داعماً لإرادتنا…

Posted by ‎الدكتور عبد الرحمن السويحلي‎ on Tuesday, September 17, 2019

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