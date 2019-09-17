الساعدي : “يجب منع المظاهرات إذا ثبت بها فسادا يزيد على الإصلاح”

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الإرهابي سامي الساعدي، إن القيام بالمظاهرات للمطالبة بالحق وإنكار منكر يقع فيه المسؤول، أحد صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الساعدي تابع في مقابلة له ببرنامج “الإسلام والحياة”، عبر فضائية التناصح، اليوم الثلاثاء أنه قد يتم منع المظاهرات التي يطالب به البعض إذا ثبت أن بها فساد يزيد على الإصلاح، أي أن مفسدتها تكون غالبة على المصلحة.

وأضاف الساعدي، أن المُظاهرات نفسها وسيلة ليست ممنوعة، مُبينًا أن كل من تكلف وحشد بعض ما يظن أنها أدلة لتحريم المظاهرات، ليس على كلامه أي دليل من العلم.