الرقابة الإدارية تُحذّر الوطنية للنفط من إتمام تنازل “الماراثون” الأمريكية عن حصتها لـ”توتال” الفرنسية

الرقابة الإدارية تُحذّر الوطنية للنفط من إتمام تنازل “الماراثون” الأمريكية عن حصتها لـ”توتال” الفرنسية

أخبار ليبيا24

كشفت هيئة الرقابة الإدارية أن المؤسسة الوطنية للنفط، بصدد إتمام إجراءات موضوع تنازل شركة (الماراثون) الأمريكية عن حصتها إلى شركة ( توتال ) الفرنسية.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إتمام هذا الموضوع سيترتب عليه ضرراً بالمصلحة العامة و مساساً بمقدّرات الشعب الليبيّ.

وطالبت الهيئة المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني ضرورة التدخل المباشر لإيقاف هذا الموضوع مؤقتاً.

وشددت الهيئة على ضرورة عقد اجتماع طارئ لدراسة الموضوع من كافة الجوانب من أجل الوصول إلى مقترحات ناجحة تعود بالنفع على الدولة الليبية.