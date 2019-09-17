الأفريقي زليتن يشارك في بطولة للكرة المصغرة في تونس

الأفريقي زليتن يشارك في بطولة للكرة المصغرة في تونس

أخبار ليبيا24- خاص

غادرت صباح اليوم الثلاثاء بعثة فريق الأفريقي زليتن لكرة القدم المصغرة إلى تونس للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم المصغرة.

وستشهد البطولة في نسختها الثانية التي تقام تحت إشراف الجامعة التونسية للعبة بمدينة المنستيرمشاركة 12 فريق من ليبيا و تونس و الجزائر والعراق.

هذا وتنطلق فعاليات البطولة يوم الخميس المقبل الذي يوافق التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري

يشار إلى أن فريق الأفريقي زليتن شارك في الدوري الليبي للكرة المصغرة في النسخة الثانية وخرج من دور الإقصائيات بعد التأهل إلى دور المجموعات ويشرف على تدريباته المدرب ميلاد بن خليل والمساعد عبد الرزاق تبار.