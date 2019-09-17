ارتفاع القدرة التخزينية في ميناء رأس لانوف إلى أعلى مستوى هذا المشروع سيسهم في ارتفاع سعة التخزين في الميناء

أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت شركة الهروج للعمليات النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، باستبدال الخزان رقم 7 في ميناء رأس لانوف، والذي تبلغ سعته 500 ألف برميل من النفط الخام.

وسيساهم هذا المشروع في ارتفاع سعة التخزين في الميناء إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016 الأمر الذي سينعكس إيجابيا على عمليات الإنتاج ويحول دون الاضطرار إلى توقف حقول الانتاج وخاصة في فصل الشتاء والتي تتعطل فيه حركة الموانئ النفطية بسبب سوء الاحوال الجويةً .

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن هناك أيضًا استعدادات لإنشاء واستبدال الخزانين رقم 4 و12، لما لحق بهما من أضرار إبان الآعمال العسكرية في عام 2016 التي أدت إلى تضرر الخزانات، لافتة إلى أن استكمال هذه الأعمال سيؤدي إلى زيادة السعة التخزينية لحظيرة خزانات ميناء راس لانوف.

وأعرب كل من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجميع من ساهموا في عملية استبدال الخزان رقم 7 في ظل هذه الظروف الصعبة.