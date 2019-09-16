هوبتون يؤكد أن بريطانيا ستكون شريكًا مهمًا في خلق مستقبل أفضل لليبيا

هوبتون يؤكد أن بريطانيا ستكون شريكًا مهمًا في خلق مستقبل أفضل لليبيا اعتبر أن بلاده هي "حامل القلم" لليبيا في مجلس الأمن

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أكد القائم بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا نيكولاس هوبتون اليوم الإثنين إن بلاده ستكون شريكًا مهمًا في خلق مستقبل أفضل لليبيا.

وقال هوبتون، في تغريدة على موقع تويتر، “خلال أول أسبوع لي في الوظيفة. أنا واثق من أننا سنعمل معًا بشكل جيد. ستكون المملكة المتحدة، بصفتها “حامل القلم لليبيا” في مجلس الأمن الدولي، شريكًا مهمًا

مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لخلق مستقبل أفضل لليبيا”.

وعينت وزارة الخارجية بالمملكة المتحدة مؤخرًا نيكولاس هوبتن في منصب القائم بالأعمال في السفارة البريطانية لدى ليبيا.

والتقى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز الأسبوع الماضي مع هوبتون في تونس وبحثا معًا الوضع الراهن في ليبيا والمؤتمر الدولي القادم الذي يجري التخطيط لعقده.