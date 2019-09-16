ليبيا تحيي الذكرى الثامنة والثمانون لاستشهاد عمر المختار

أخبار ليبيا24

تحي ليبيا اليوم الإثنين الذكرى الثامنة والثمانون لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام.

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان إنها “بكثير من الفخر والاعتزاز تحيي وأبناء الشعب الليبي الذكرى الثامنة والثمانين لاستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، البطل العربي الليبي الخالد، الذي دافع عن الدين والوطن والعروبة، ونافح عن الأرض والعرض، محاربا الإيطاليين زهاء العشرينَ عامًا في أكثر من ألف معركة، فلم يهن ولم ينكس ولم يستسلم، حتى لبى نداءَ ربه صابرًا محتسبًا، فاستشهد بإعدامه شنقًا في سلوق في 16 من سبتمبر سنة 1931م”.

وأضافت، “إن عمر المختار ترك وراءه أمثولة حية للنضال الوطني المقدس، وأسوة ناطقة لكل الساعين للحرية، والمدافعين عن الأوطان بصدق وعزيمة وإصرار”.