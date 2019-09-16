قوة حماية سرت تتهم الإمارات ومصر وفرنسا بشن غارات على مواقعها قوات الوفاق توجه دائمًا اتهامات لهذه الدول بدعم الجيش الوطني

أخبار ليبيا24

الناطق الرسمي باسم قوة حماية وتأمين سرت التابعة لقوات الوفاق اليوم دول الإمارات ومصر وفرنسا بشن ضربات على مواقع القوة اليوم الإثنين.

وقال طه حديد في تغريدة على موقع تويتر، “اليوم وفي العدوان على سرت واستهداف قوة حماية وتأمين سرت -التي قضت على داعش وتلاحق فلوله في الصحراء بدورياتها المستمرة-تم استخدام أكثر من طائرة منها المسيّرة الإماراتية والطيران الحربي الأجنبي الفرنسي المصري”.

وأكد حديد، أن الغارات طالت مواقع تابعة للقوة في سرت إحداها ضربت قاعدة القرضابية الجوية واثنتان استهدفتا مواقع في منطقة السبعة.

كما أكد أن الغارات أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة 18 من عناصر القوة.

وغالبًا ما اتهمت قوات الوفاق تلك الدول بمساندة ودعم قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الساعية لتحرير العاصمة طرابلس.

وأظهرت صور جانبًا من آثار القصف الجوي على مقرات قوة حماية سرت، حيث شنت القوات الجوية للجيش الوطني ضربات جوية مدمرة على مواقع تابعة لقوات تابعة لحكومة الوفاق بمدينة سرت ما أدى إلى تدمير عدد من المقرات والآليات.

وأفادت مصادر عسكرية، لأخبار ليبيا 24 أن القصف أدى إلى تدمير نحو 50 آلية.

ويوم الأحد أشار الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إلى أن حملات الاستطلاع التي تنفذها القوات الجوية، رصدت نقل إرهابيين من مصراتة إلى سرت، كما رصدت تجهيز قاعدة القرضباية لتكون قاعدة للطائرات التركية المسيرة.

ولمح المسماري، في مؤتمر صحفي من بنغازي، إلى أن الهدف منذ هو شن ضربات على قاعدة الجفرة العسكرية.