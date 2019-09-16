قوات الوفاق تقول إنها شنت غارات على مواقع للجيش جنوب طرابلس

قوات الوفاق تقول إنها شنت غارات على مواقع للجيش جنوب طرابلس قوات الوفاق غالبًا ما تعتمد على الطائرات التركية المسيرة

أخبار ليبيا24

قالت قوات حكومة الوفاق إن طائراتها نفذت طلعات قتالية اليوم الإثنين على مواقع تابعة للجيش الوطني في محيط طرابلس.

ونقلت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق عن الناطق باسم قوات الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، قوله: إن “سلاح الجو نفّذ 4 طلعات قتالية الإثنين في السبيعة وسوق الخميس امسيحل”.

وغالبًا ما تعتمد قوات الوفاق على الطائرات التركية المسيرة لاستهداف قوات الجيش الوطني في جنوب طرابلس.

وتمكنت الدفاعات الأرضية للجيش الوطني أكثر من مرة من اسقاط عدد من الطائرات التركية المسيرة.