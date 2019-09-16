ضم تحريات الصاعقة للغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي

أخبار ليبيا24-خاص

ضم رئيس الغرفة الأمنية المشتركة ومدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز رسميًا تحريات القوات الخاصة “الصاعقة” وفصيل الإنذار إلى الغرفة الأمنية المشتركة، وتكليفها بعدة مهام.

وأطلق عبدالعزيز، خطة لتأمين بنغازي ضمن حزمة من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة لاستتباب الأمن وفرض القانون.

وتشهد بنغازي هذه الفترة انتشارًا أمنيًا عقب الاجتماعات المتتالية التي عقدها رئيس الغرفة الأمنية المشتركة مع رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وتهدف هذه الاجتماعات إلى إعادة تفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين بنغازي بحيث تشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة، ولتقييم الوضع الأمني، وسبل معالجة بعض الخروقات الأمنية.

كما تهدف إلى خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية لضبط الشارع العام وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية الحاصلة.