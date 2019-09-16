ضبط صيدلي ببنغازي يصنع مشروبات كحولية للمتاجرة بها

أخبار ليبيا24

ألقت عناصر إدارة البحث الجنائي ببنغازي القبض على صيدلي يقوم بصناعة المشروبات الكحولية والمتاجرة بها.

وأفادت مديرية أمن بنغازي في منشور لها عبر “فيسبوك” إن عملية القبض جاءت بعد ورود معلومة من المصادر السرية للتحريات مفادها أن الصيدلي يتاجر بالمواد المسكرة في منطقة طابلينو.

وقالت، “بعد التأكد من صحة المعلومة أعد البحث الجنائي كمينًا تم خلاله ضبط الصيدلي على متن سيارة نوع “سامسونج” وهو يقوم بترويج المواد المسكرة، بحوزته 4 عبوات كبيرة سعة 6 لتر من الخمر”.

وأضافت، “بعد التحقيق أفاد المتهم أنه يعمل بصيدلية بمنطقة الحدائق وأنه يقوم بتصنيع المشروبات الكحولية عن طريق خلط المستحضرات والكحول الطبية وإضافة نكهة إليها ثم يقوم ببيعها بـ 100 دينار”.

أحيل المتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات.