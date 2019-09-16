جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج تطالب بإعادة “37” طفلاً تونسيًا عالقًا في ليبيا

جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج تطالب بإعادة “37” طفلاً تونسيًا عالقًا في ليبيا أغلبهم متواجد داخل السجون ودور الرعاية خاصة في مصراتة ومعتيقة وطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

ذكرت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، أن أهالي الأطفال التونسيين العالقين في ليبيا وسوريا، نظموا وقفة احتجاجية، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، للمطالبة بالتدخّل لإعادة أبنائهم من مناطق التوتر.

الجمعية دعت – في بيان لها أمس الأول السبت على صفحتها الرسمية بفيسبوك – إلى وضع ملف الأطفال العالقين ببؤر التوتر ضمن الأولويات، مُبينة تأكيد رئيس الجمعية، محمد إقبال بن رجب، أن عدد الأطفال العالقين في ليبيا بلغ 37 طفلاً، بالإضافة لقرابة 120 آخرين في سوريا.

وأشار إلى أن الأطفال يتواجدون داخل السجون ودور الرعاية في ليبيا، وخاصة في مصراتة ومعتيقة وطرابلس.

ومن ناحية أخرى، دعت جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، الرئيس التونسي القادم إلى وضع ملف الأطفال العالقين في الخارج في أولويات أعماله.

يشار إلى أن الجمعية أصدرت بيان في شهر يناير هذا العام أكدت فيه وفاة طفلين في شمال سوريا لم يتجاوز أعمارهما السنة والنصف.

واستنكرت الجمعية ما وصفته بتجاهل السلطات مصير الأطفال التونسيين العالقين بالمناطق الخطرة، خاصة في سوريا وليبيا.

وتتراوح أعمار هؤلاء الأطفال، وهم من أبناء الإرهابيين التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في ليبيا، بين 15 يوما و 13 سنة.

وكانت وزارة الخارجية التونسية قد أعلنت في السابع عشر من أغسطس من العام الماضي, أنه تمّ الاتفاق مع الجانب الليبي على استصدار التراخيص اللازمة من النيابة العامة في ليبيا لتمكين فرق من الشرطة الفنية والعلمية التونسية من زيارة أطفال الإرهابيين المودعين بالسجون ومراكز الإيواء الليبية لرفع الحمض النووي وتأكيد جنسياتهم التونسية.

كما أكدت الخارجية التونسية أن القنصلية التونسية العامة بطرابلس ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس يتابعان ملف الأطفال التونسيين في ليبيا.