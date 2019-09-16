تصفية أحد عناصر قوات الوفاق في مدينة الخمس

تصفية أحد عناصر قوات الوفاق في مدينة الخمس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن مدينة الخمس شهدت اليوم الإثنين تصفية أحد عناصر قوات الوفاق والمشارك في المعارك ضد القوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن المعتصم بالله حسين بن إسماعيل تعرض لإطلاق نار في ظروف غامضة فجر اليوم.

وذكر المصدر أن بن إسماعيل أصيب خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور جنوب طرابلس وهو متواجد في المدينة كان لأجل العلاج.

وأشار إلى أنه بحسب مصادر من داخل مدينة الخمس فإن المغدور به متهم في قضية مقتل “منذر بوزقية” وتعرف بقضية “الساحل” وقد كان هاربا منذ فترة.