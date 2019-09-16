بمشاركة الشرطة النسائية.. البحث الجنائي يواصل تأمين الطريق الممتد من إجدابيا إلى سرت

بمشاركة الشرطة النسائية.. البحث الجنائي يواصل تأمين الطريق الممتد من إجدابيا إلى سرت خطة تأمين المنطقة انطلقت في أبريل الماضي

أخبار ليبيا24

تواصل الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة تنفيذ الخطة المعدة بشأن تأمين الطريق العامة من إجدابيا شرقًا وحتى سرت غربًا، التي أطلقتها منذ أبريل الماضي.

وأعلنت الإدارة تزويد نقاط التفتيش بعناصر من الشرطة النسائية التابعة لها للمشاركة في تنفيذ الخطة بهدف تأمين وتفتيش كافة السيارات المارة على تمركزات البحث.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالإدارة مساعد ضابط وليد العرفي، إن العمل يسير وفقًا للخطة المعدة من قبل الإدارة، وذلك لحماية ظهر قوات الجيش الوطني.

وأوضح العرفي، أن تنفيذ الخطة يأتي بناء على التعليمات الصادرة من وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف في أبريل الماضي.

وأضاف العرفي، أنه تمت إضافة عناصر من الشرطة النسائية التابعة لإدارة البحث الجنائي.