الردع تفرج عن 4 عناصر من مجلس شورى بنغازي الإرهابي

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أكد مصدر مطلع أن قوة الردع الخاصة أفرجت اليوم الإثنين عن “4” عناصر من مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي من سجنها في قاعدة معيتيقة.

وأوضح المصدر أن هذه العناصر الإرهابية ألقي القبض عليها خلال المواجهات التي دارت بين غرفة عمليات صبراتة وبين خليط العمو وعناصر أخرى متطرفة من مجالس الشوري في مدينة (صبراتة) خلال العام 2017.

وكانت محاور طرابلس تشهد منذ أيام معارك شرسة أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف قوات الوفاق.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في المنطقة الغربيةأن مشفى غوط الشعال طالب بإيقاف إحضار الجرحى بسبب حالتهم الحرجة والأعداد الكبيرة التي تصل وعدم قدرته على استيعاب المزيد بعد امتلاء الأسرّة.

وأضاف المركز الإعلامي أن المستشفى كشف أفاد أن الجرحى متواجدين في الممرات، مشيرًا إلى أن أغلب الجرحى من مدينة مصراتة