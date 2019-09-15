من مدينة مصراتة…مقتل “4” قادة تابعين لقوات الوفاق

أخبار ليبيا24

ذكر مصدر مطلع أن عدد ” 4 ” قادة تابعين لقوات الوفاق قتلوا نتيجة قذيفة موجهة خلال الاشتباكات مع القوات المسلحة الليبية في محور الخلة طرابلس.

وأكد المصدر مقتل المدعو الحسين علي طقوق وهو قائد ميداني بمليشيا “شهداء البحاري” المنظوية تحت قوات حكومة الوفاق من مدينة مصراتة مواليد 1986.

وأشار المصدر إلى مقتل القيادي مليشيا “سرية الاستطلاع 2” المنظوية تحت قوات حكومة الوفاق رمضان اسويسي من مواليد 1993، وهو أيضًا من مدينة مصراتة.

وأوضح أن القيادي بمليشيا “استطلاع الوادي” يوسف احمد الشح الشهير “الدوبله” مواليد 1988، ومن مدينة مصراتة قتل هو الآخر.

وأفاد أن القيادي الرابع الذي قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة محمد أحمد دبك مواليد 1990 وهو قائد ميداني بمليشيا “الدح المقاتلة” وأيضًا من مدينة مصراتة.