لخلافات شخصية..مقتل آمر مليشيا “الأحرار” في مصراتة

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أخبار ليبيا24
أكد مصدر مطلع مقتل آمر مليشيا “الأحرار” المدعو حسين محمد الكزة العرفي الشهير  بـ “الأسد” أثناء تواجده في سوق الحمام في مدينة مصراتة.

وأضاف المصدر أن العرفي من مواليد 1976 تعرض أمس الجمعة لوابل من الرصاص من قبل شاب من “آل القويري” ومن سكان مدينة مصراتة نتيجة لخلفات شخصية بينهم.

وأشار المصدر إلى أن العرفي شارك في أحداث فبراير 2011 وكانت له أيضا مواجهات ضد تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في مدينة سرت خلال العام 2016.

واكد المصدر أن العرفي التحق بصفوف قوات الوفاق الوطني منذ أبريل 2019 وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في جنوب طرابلس وتواجده في مدينة مصراتة كان زيارة لعدة أيام .

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