لجنة الدفاع: تخفيض إمدادات الكيروسين للمنطقة الشرقية “حصار”

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اعتبر رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، تخفيض المؤسسة الوطنية للنفط لإرساليتها من الكيروسين إلى مستودعاتها في المنطقة الشرقية أنه “حصار”.

وطالب الميهوب في بلاغ موجه أمس السبت، إلى النائب العام بفتح تحقيق في التجاوزات التي يمارسها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والذي تسبب في إيقاف حركة المواصلات الجوية والطيران.

وأكد رئيس اللجنة أن صنع الله يستخدم مقدرات الشعب الليبي لحصار المنطقة الشرقية والجنوبية ليساهم في دعم الحرب لصالح قوات الوفاق الموجودة في طرابلس.

وأفاد الميهوب في بلاغه أن منع كيروسين الطيران أثر بشكل مباشر على انتظام حركة الخطوط العاملة بمطار بنينا وتأخر رحلات تنقل المواطنين والمرضى بين المدن الليبية وبعض الدول المجاورة.

وأوأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات المخالفة تعد استغلالا سيئا للسلطة المستلبة من قبل شخص مكنته حكومة الوفاق ليصبح داعما لها، مشددا على ضرورة مباشرة الإجراءات القانونية تجاهها.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في سبتمبر الجاري نخفيض إمدادات الكيروسين إلى المنطقة الشرقية إلى حين التأكد من استهلاك الكيروسين في أغراضه المعلنة.