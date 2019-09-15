قوّات الجيش تتحفّظ على سبعة جثامين تابعة لـكتائب مصراتة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلن المركز الإعلامي للواء 106 مجحفل، التّابع لقوّات الجيش الوطني، التّحفظ على 7 جثامين تابعة لكتائب مدينة مصراتة، التي تقاتل ضمن صفوف حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا

وأوضح المركز، ـ في بيان له على صفحته الرسمية على فيسبوك ـ ، اليوم الأحد، أن القتلى سقطوا بعد استهدافهم بمحور الطويشة في طرابلس .

وكان اللواء 106 مجحفل قد أعلن عن تقدم أفراده، بالإضافة إلى كتيبتي العاديات وعقبة 199 في خمسة محاور، مؤكدا الانقضاض على من وصفهم بـ”المليشيات” التابعة لحكومة الوفاق، في منطقة الرملة والطوشية، وغنم دبابة وسيارة مسلحة 23، وقتل أكثر من 9 أفراد، وأسر 2 آخرين تابعين لـ”المليشيات الإرهابية”.

وأعلن المسؤول الإعلامي، اللّواء 73 مشاة التّابع لقوّات الجيش، “المنذر الخرطوش” ، تقدّم قوّات الجيش، في عدّة محاور اليوم الأحد للانقضاض على أهداف جديدة، حدّدت من قبل غرفة عمليات المنطقة الغربية .

وكشف “الخرطوش”، عن تقدّم كبير بمحور طريق المطار السواني وباتجاه طويشة، مشيرا إلى أن معنويات القوّات مرتفعة، وأنهم يوثقون تحركاتهم.

يذكر أن القائد العام للقوّات المسلّحة المشير “خليفة حفتر”، قد أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية “طوفان الكرامة لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة .