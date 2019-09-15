غارات جوية على قوة حماية سرت

القوة اعترفت بسقوط قتلى

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أخبار ليبيا24

تعرضت مواقع تابعة لقوة حماية وتأمين سرت التابعة لقوات الوفاق لقصف إلى غارات جوية أدت إلى مقتل عدد من عناصرها.

وأكدت القوة، في بيان لها، أن القصف الذي جرى فجر الجمعة، أسفر عن وقوع عدد من القتلى.

وقال شهود، إن رتلًا تابعًا لقوة حماية سرت تعرض اليوم السبت إلى قصف جوي أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وتدمير 16 آلية بمنطقة الـ 30 غربي سرت.

في المقابل نفى المتحدث باسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد في تغريدة وجود قصف على مواقع القوة.

وقال حديد في تغريدة على تويتر اليوم الأحد إن الوضع في سرت عشرة على عشرة ولا وجود لأي قصف.

 

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