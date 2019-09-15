عضو ائتلاف القانونيين بسبها: أوضاع المهاجرين في مراكز الإيواء تستدعي الاهتمام والمتابعة

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو ائتلاف القانونيين بسبها عقيلة المحجوب إن أوضاع المهاجرين في مراكز الإيواء تستدعي الاهتمام والمتابعة من أجل تحسين ظروف احتجازهم.

وشدد المحجوب في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ خلال حلقة نقاش حول أوضاع مراكز إيواء المهاجرين في الجنوب على إلزام المجتمع الدولي بمشاركة الدولة الليبية في حل هذه المشكلة والتقليل من آثارها قدر الإمكان.

وأشار عضو ائتلاف القانونيين إلى أن الحلقة جاءت لمناقشة الأوضاع السيئة التي تعيشها مراكز الإيواء، وكيفية تدارك هذه الأوضاع.

وأوضح المحجوب أنه تم خلال الحلقة استعراض سبل محاولة مساعدة العاملين في مراكز الإيواء عن طريق التوعية وتوفير الإمكانيات الجيدة.

يشار إلى أن منظمة المهاجر للتنمية ورعاية المهاجرين بسبها دعت إلى انقعاد الحلقة برعاية مكتب الثقافة سبها و بمشاركة عدد من القانونيين والحقوقيين بالجنوب للنقاش حول أوضاع مراكز إيواء المهاجرين في الجنوب.

وشارك في الحلقة ضباط من إدارة الهجرة؛ ومدراء مدارس الجالية الأفريقية؛ ومندوب عن منظمة الهجرة الدولية؛ ومجموعة من الأطباء والمعالجين النفسيين، وأعضاء من منظمة أصدقاء اللجوء ؛ ومندوب عن منظمة “يونيسف”.